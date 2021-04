AstraZeneca ziet winst en omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen en de winst zien verdubbelen, terwijl de outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. Dit maakte de Britse farmaceut vrijdagochtend bekend. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 1,56 miljard dollar tegen 780 miljoen dollar een jaar eerder, goed voor een winst per aandeel van 1,18 dollar. Een jaar eerder was dit nog 0,59 dollar. De ontwikkeling van zijn coronavaccin had een negatieve impact van 0,03 dollar per aandeel. In de komende weken wil AstraZeneca opnieuw goedkeuring aanvragen voor zijn coronavaccin bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De operationele winst bedroeg 1,9 miljard dollar tegen 1,2 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg op jaarbasis van 6,4 naar 7,3 miljard dollar. De grootste aanjager van de groei was Tagrisso, een medicijn voor de behandeling tegen longkanker, dat een omzet genereerde van 1,15 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dit markeerde een stijging op jaarbasis van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit Imfinzi steeg met 20 procent tot 556 miljoen dollar. Outlook AstraZeneca handhaafde de outlook voor heel het jaar. Daarmee mikt de farmaceut onverminderd op een lage dubbelcijferige omzetgroei, bij een kernwinst per aandeel en tegen constante wisselkoersen van 4,75 tot 5,00 dollar. In deze verwachtingen is niet de mogelijke omzet en winst meegenomen uit de verkoop van zijn coronavaccin. Ook de overname van Alexion Pharmaceuticals werden niet in de verwachtingen meegenomen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

