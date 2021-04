Beursblik: mooie meevaller Brunel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft een meevallende kwartaalupdate overlegd. Dit concludeerde analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag. En naast de meevallende kwartaalcijfers gaf Brunel een outlook af die in lijn is met de verwachtingen van ING. De meevaller afgelopen kwartaal is volgens Zwartsenburg te danken aan de sterkere brutomarge van 23,1 procent. ING rekende vooraf op 21,9 procent. "Een betere productiviteit in combinatie met kostenbeheersing verklaart de stijging ten opzichte van vorig jaar", aldus de analist. "De outlook voor het tweede kwartaal is min of meer in lijn met [de verwachting van] ING." De brutomarge en EBIT zullen volgens de detacheerder lager liggen dan in het eerste kwartaal, als gevolg van kalendereffecten en minder werkdagen. Wel zal de EBIT op jaarbasis een significante stijging laten zien, te danken aan kostenbesparingen die Brunel doorvoerde. Al met al meent Zwartsenburg dat zijn taxaties iets omhoog kunnen. Hij heeft een koopadvies met een koersdoel van 14,25 euro. Het aandeel steeg vrijdag 3,1 procent naar 11,22 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

