Beursupdate: AEX opent vlak maar met flinke uitschieters

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 710,13 punten, terwijl ook de AMX niet echt van zijn plaats kwam. De handen gingen op elkaar voor de cijfers van verlichtingsspecialist Signify. Het aandeel was afgetekend koploper met een koersstijging van 5,4 procent. Besi zat na een cijferrapportage juist in de hoek waar de klappen vallen, met een verlies van bijna 6 procent. De andere hoofdaandelen noteerden binnen een bandbreedte van 1 procent ten opzichte van het slot van donderdag. In de AMX won Corbion krap 4 procent na cijfers. Alfen daalde 1,3 procent. In de AScX kon een outlookverhoging van Heijmans op waardering van beleggers rekenen. De bouwer won 3 procent. Vivoryon verloor juist meer dan 4 procent, na cijfers. Neways liep na een overnamebod 11 procent op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

