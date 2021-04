Beursblik: lichte tegenvaller Besi door problemen in aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ?BE Semiconductor Industries heeft de omzet in het eerste kwartaal zien uitkomen aan de onderkant van de eigen outlook, wat deels te verklaren valt door de uitgestelde levering van sommige machines. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. Ook de brutomarge van Besi kwam aan de onderkant van de outlook uit, voegde Van Putten toe, grotendeels een gevolg van het ophogen van de capaciteit en tegenzittende wisselkoersen. De door Besi afgegeven outlook voor het lopende tweede kwartaal betekent een omzet van circa 193 miljoen euro, wat minder is dan de 215 miljoen euro waarop Kempen voorafgaand aan de cijfers rekende. Van Putten noemde het belangrijk dat Besi meldde dat de ordertrend in het begin van het tweede kwartaal nog altijd gunstig is, onder meer met opdrachten voor hybrid bonding systems, en is benieuwd naar verder commentaar van het bedrijf wat dit voor de tweede helft van 2021 kan betekenen, aldus de analist. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

