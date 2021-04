Wereldhave verkoopt winkelcentrum Maassluis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft het winkelcentrum Koningshoek in Maassluis verkocht voor een bruto opbrengst van 47 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedfonds vrijdag voorbeurs bekend. De verkoopopbrengst lag nipt boven de boekwaarde eind 2020 en de waardedaling in 2020 was minder groot dan de gehele Nederlandse portefeuille van het vastgoedfonds. Volgens Wereldhave is dit een indicatie dat de waardedalingen van Nederlandse winkelcentra waarschijnlijk aan het uitbodemen is. Daarnaast sloot Wereldhave bij ABN AMRO een nieuwe 'groene' kredietfaciliteit af ter waarde van 120 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar, ter vervanging van een faciliteit die vorig jaar werd uitgegeven, tegen vergelijkbare rentes. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

