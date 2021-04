Resultaten Ease2pay trekken aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft in 2020 de omzet zien stijgen en het verlies zien teruglopen. Dit bleek vrijdag uit een update van betaalbedrijf dat op de lokale markt van Amsterdam is genoteerd. "Het resultaat [...] laat over 2020 een duidelijke verbetering zien, ondanks de impact op parkeren en tanken door de uitbraak van het COVID-19 virus", meldde het bedrijf. De omzet steeg van 178.000 naar 197.000 euro en het EBITDA-verlies verkleinde van 730.000 naar 529.000 euro. Het nettoverlies liep terug van 919.000 naar 740.000 euro. Eerste kwartaal Per 31 maart hadden meer dan 60.000 mensen een account bij Ease2pay, tegen 49.000 in maart vorig jaar. De aantallen tanktransacties in het eerste kwartaal van 2021 waren 68 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. De parkeertransacties lagen echter 7 procent lager. De bestaande kredietfaciliteit van The Internet of Cars met einddatum 30 juni 2021, die na de financiering in januari is terugbetaald en momenteel ongebruikt is, is per 29 april met één jaar verlengd tot 30 juni 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.