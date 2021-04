VDL doet bod op Neways Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Groep heeft een overnamebod op Neways gedaan van 12,50 euro per aandeel in contanten. Dit maakte Neways vrijdag voorbeurs bekend. Het betreft een indicatief voorstel en is inclusief dividend. VDL is een grootaandeelhouder van Neways. In het register van de AFM staat een belang van 27,2 procent gemeld. "In lijn met hun verantwoordelijkheden zullen het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Neways het voorstel zorgvuldig analyseren en beoordelen. Zij houden daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders, waaronder de andere aandeelhouders", meldde Neways. Om het bod goed te kunnen beoordelen zal de directie in gesprek treden met VDL. Vooralsnog is het volgens Neways onzeker of het tot een openbaar bod komt. Het aandeel Neways sloot donderdag op 10,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.