AEX vermoedelijk vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de laatste weekdag vermoedelijk vrijwel onveranderd van start.

Futures op de AEX index wezen vrijdag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond op de hoogste stand ooit.

Ook de AEX noteerde donderdag op de hoogste stand ooit, maar de index wist de winst niet vast te houden en noteerde bij de slotgong 0,2 procent lager op 710,47 punten.

Aanvankelijk was het sentiment op het Damrak nog flink positief, na het Fed-rentebesluit van woensdagavond, waarbij de Amerikaanse centrale bank benadrukte het economisch herstel met een ruim monetair beleid te blijven ondersteunen, nieuwe stimuleringsplannen die door de Amerikaanse president Joe Biden werden aangekondigd en als klap op de vuurpijl indrukwekkende cijfers van Apple en Facebook.

Op Wall Street kwamen de hoofdindices donderdag na een positieve opening ook onder druk te staan, maar dankzij een eindsprint eindigde de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, met een winst van 0,7 procent toch op een all time high. Techbeurs Nasdaq sloot daarnaast met 0,2 procent nipt in het groen.

Aandelen van taxidiensten en maaltijdbezorgers in de VS stonden op Wall Street flink onder druk nadat de Amerikaanse minister van arbeid Marty Walsh zich uitsprak tegen de behandeling van flexwerkers. Taxidienst Uber en maaltijdbezorger DoorDash verloren 6 tot 8 procent.

Facebook was juist een uitblinker in New York met een stijging van meer dan 7 procent na cijfers. Apple kwam ook voortvarend uit de startblokken na een rapportage die de verwachtingen van analisten verpletterde. Het aandeel van ’s werelds duurste onderneming, met een beurswaarde van 2.240 miljard dollar, ofwel meer dan het bruto binnenlands product van Italië, werd echter getroffen door winstnemingen en sloot uiteindelijk bijna onveranderd.

Donderdagavond nabeurs was het ditmaal de beurt aan Amazon.com om analisten van kleur te doen verschieten. De internetmoloch, deels eigendom van ’s werelds rijkste man Jeff Bezos, rapporteerde over het afgelopen kwartaal een omzetstijging op jaarbasis van maar liefst 44 procent naar 108,5 miljard dollar. De nettowinst verdriedubbelde daarnaast naar 8,1 miljard dollar, terwijl analisten in doorsnee grofweg op een krappe verdubbeling van de winst hadden gerekend.

Het aandeel eindigde donderdag in de reguliere handel op Wall Street licht hoger. In de nabeurshandel steeg het aandeel 2,4 procent.

De duimen gingen echter omlaag voor de rapportage van microblogdienst Twitter. De omzet- en winst steeg nog wel volgens verwachting, maar de groei van het aantal Twittergebruikers viel tegen. In de elektronische handel gaf het aandeel 11,5 procent prijs.

Ook biotech gigant Gilead, partner van Galapagos, kon nabeurs niet overtuigen. De omzet stond onder druk onder meer omdat de inkomsten uit virusremmer remdesivir terugliepen. Het aandeel daalde nabeurs 2,5 procent.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het rood, met als negatieve uitschieter de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,5 procent. De Chinese industriële activiteit liet in april een groeivertraging zien. Stijgende kosten wogen op de productie en de buitenlandse vraag verloor momentum.

De Amerikaanse olieprijs zat donderdag in de lift met een stijging van 1,8 procent naar 65,01 dollar. In de Aziatisch handel vanochtend geeft de future weer een half procent prijs.

Beleggers hebben vandaag naast een cijferstroom ook onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Vanuit de eurozone staan daarnaast cijfers op de rol over de economische groei in het eerste kwartaal, de werkloosheid in maart en de voorlopige inflatie in april.

Bedrijfsnieuws

De omzet van BE Semiconductor Industries kwam afgelopen kwartaal 30,5 procent hoger uit dan een kwartaal eerder, op 143,2 miljoen euro, met een brutomarge van 58,2 procent. Bij de laatste jaarcijfers rekende Besi voor de eerste drie maanden van dit jaar nog op een omzetgroei van 30 tot 40 procent met een brutomarge van 58 tot 60 procent. Voor het lopende tweede kwartaal rekent Besi op een omzetgroei op kwartaalbasis met 30 tot 40 procent en een brutomarge tussen de 58 en 60 procent. De operationele kosten zullen licht dalen, is de verwachting.

KPN heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Voor heel 2021 werd de outlook herhaald.

De aangepaste EBITA van Signify kwam afgelopen kwartaal uit op 172 miljoen euro met een marge van 10,8 procent. Dat was een jaar eerder 112 miljoen euro met een marge van 7,9 procent. Analisten hadden gerekend op 140 miljoen euro met een marge van 8,8 procent. Signify zag ruimte om de outlook voor dit jaar te specificeren. Signify mikt nu op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA marge van 11,5 tot 12,5 procent.

De omzet van Corbion kwam afgelopen kwartaal uit op 252 miljoen euro, een daling van 1,9 procent. Autonoom was er evenwel sprake van een stijging met 9,5 procent. De aangepaste EBITDA ging van 44,4 naar 43,9 miljoen euro, maar steeg autonoom wel met 14,0 procent. Voor de rest van het jaar werd de onderneming optimistischer.

Brunel behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 213 miljoen euro, een daling van 17 procent op jaarbasis. De kosten daalden echter ook met 17 procent en de EBIT steeg met 34 procent naar 10,7 miljoen euro. De bijbehorende marge ging van 3,1 naar 5,0 procent.

Heijmans rekent voor 2021 niet langer op een licht terugvallende omzet. "Heijmans is het jaar 2021 sterk begonnen, ondanks de winterse omstandigheden in de voorgaande maanden en de aanhoudende impact van Covid-19. De omzet en het resultaat liggen in het eerste kwartaal hoger dan vorig jaar", aldus topman Ton Hillen in een toelichting. De bouwer wil Gavin van Boekel benoemen tot CFO en lid van de raad van bestuur.

Het nettoverlies van Vivoryon ging in een jaar tijd van 7,8 miljoen naar 16,5 miljoen euro. Over heel 2020 spendeerde Vivoryon 13,2 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won donderdag 0,7 procent op 4.211,47 punten. De Dow Jones index steeg ook 0,7 procent bij een slot van 34.060,36 punten en de Nasdaq won een meer bescheiden 0,2 procent en sloot op 14.082,55 punten.