Goede jaarstart Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen zegt het jaar goed te zijn begonnen met een recordinstroom van private klanten en een beperkte vrijval van kredietvoorzieningen. Dit maakte de bank vrijdagochtend bekend.

"Hoewel dit door Covid-19 bijzondere tijden blijven, zijn we het jaar 2021 goed van start gegaan en zijn we tevreden over de resultaten van het eerste kwartaal", aldus CFO Constant Korthout. "We zijn trots op de aanhoudende groei binnen het segment Private Clients, op de belangrijke stap die we hebben gezet in onze groeistrategie in België en op de nieuwe beleggingsproposities voor onze klanten, zoals de Diversified Distressed Debt Pool."

Het segment Private Clients liet afgelopen kwartaal een record netto-instroom zien van 1,2 miljard euro aan beheerd vermogen. Deze instroom vond plaats in Nederland, België en Zwitserland.

Binnen het segment Wholesale & Institutional Clients was eveneens een "mooie instroom" te zien, aldus de bank. Deze instroom is echter niet voldoende om de uitstroom te compenseren. De totale netto-uitstroom binnen Wholesale & Institutional Clients kwam uit op 3,1 miljard euro. Dit komt volgens de bank door het vertrek van een pensioenfonds, dat samengaat met een ander pensioenfonds, de uitstroom van een mandaat binnen government bond-strategieën en de uitstroom binnen creditstrategieën.

De pijplijn voor de komende periode is volgens de bank goed gevuld, wat onder andere blijkt uit een mandaat van 1,1 miljard euro dat in april van start is gegaan.

De totale client assets stegen in het afgelopen kwartaal met 0,1 miljard euro en komen hiermee uit op 115,2 miljard euro. Het totale beheerde vermogen is licht gedaald naar 98,9 miljard euro door een combinatie van een netto-uitstroom van 1,9 miljard euro en een positief koersresultaat van 1,8 miljard euro.

Verder ziet Van Lanschot de marges op hypotheken onder druk staan. "Dit compenseren we voor een deel door de lagere drempel op spaar- en depositogelden waarover we negatieve rente in rekening brengen", aldus de bank.

De kapitaalratio bedroeg 23,6 procent, exclusief de verwachte kapitaalimpact van circa 4 procentpunt van de acquisitie van Mercier Vanderlinden.

Het dividend over 2019 en 2020 van in totaal 2,15 euro per aandeel staat op de balans gereserveerd voor de aandeelhouders en is niet opgenomen in de kapitaalratio, benadrukte de bank. Het voorgestelde dividend over 2020 van 0,70 euro per aandeel moet nog worden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 mei 2021.