KPN boekt hoger dan voorziene winst

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Dit bleek vrijdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde.

“In het eerste kwartaal van onze vernieuwde strategie zagen we bemoedigende ontwikkelingen in het klantenbestand van onze mass-marketsegmenten", aldus CEO Joost Farwerck. "Glasvezel zorgde voor groei in het aantal huishoudens dat vaste en mobiele diensten bij KPN combineert en ook was er groei van het aantal mobiele- en breedbandklanten in het MKB-segment en bij Wholesale. Samen met de gunstige onderliggende ARPA- en ARPU-trends sterkt dit ons vertrouwen dat we onze ambitie zullen waarmaken, om tegen het einde van dit jaar de dienstenomzet in deze mass-market segmenten te laten groeien."

De investeringen die KPN doet in zijn netwerken en diensten werpen hun vruchten af, aldus de topman. Hij vindt tevens dat het nieuwe kostenbesparingsprogramma "goed van start" is gegaan.

KPN behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 1.290 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 568 miljoen euro en een nettowinst van 141 miljoen euro.

Analisten mikten voor het eerste kwartaal op een omzet van 1.289 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 565 miljoen euro en een nettowinst van 114 miljoen euro.

Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.329 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 575 en een nettowinst van 120 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2020 lag de omzet op 1.354 miljoen euro en de aangepaste EBITDA na leases op 561 miljoen euro.

In het afgelopen kwartaal moest KPN een eenmalige correctie van 8 miljoen euro doen op de omzet uit vaste diensten in de consumentenmarkt, onder meer door de verkoop van KPN Consulting.

De vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 122 miljoen euro. De consensus rekende op 100 miljoen euro tegen 80 miljoen euro een jaar eerder.

Er zat eind maart 1,8 miljard euro in kas. KPN heeft bovendien 1,25 miljard euro aan ongebruikte kredieten. De nettoschuld bedroeg 5,2 miljard euro, tegen net geen 5,1 miljard euro een jaar eerder.

Outlook

Bij de publicatie van de jaarcijfers in januari zei KPN voor dit jaar te mikken op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. Deze outlook werd vrijdag gehandhaafd. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN nog steeds.

De consensus mikt op een vrije kasstroom van 766 miljoen euro en een EBITDA na leases van 2.351 miljoen euro.