Heijmans verhoogt outlook

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans rekent voor 2021 niet langer op een licht terugvallende omzet. Dit meldde de bouwer vrijdag voorbeurs in een kwartaalupdate. "Heijmans is het jaar 2021 sterk begonnen, ondanks de winterse omstandigheden in de voorgaande maanden en de aanhoudende impact van Covid-19. De omzet en het resultaat liggen in het eerste kwartaal hoger dan vorig jaar", aldus topman Ton Hillen in een toelichting. Heijmans sprak van een positieve omzetontwikkeling in de afgelopen maanden. "Bij de start van het jaar hielden wij nog rekening met een licht terugvallende omzet dit jaar, maar op basis van het huidige beeld zal de omzet dit jaar naar verwachting op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar uitkomen en zal het resultaat stijgen ten opzichte van 2020." Wel sprake de bouwer zijn zorg uit over het stikstofdossier, waarvan de effecten pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden. De orderportefeuille ligt met 2,0 miljard euro volgens de bouwer op een goed niveau, terwijl de kaspositie sterk blijft, dankzij onder meer een verlengde financieringsfaciliteit tot eind 2025. Het aantal verkochte woningen tot en met april bedroeg 755, ten opzichte van 666 in dezelfde periode een jaar geleden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

