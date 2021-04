Vivoryon boekt meer verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft in 2020 zijn verliezen zien toenemen. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van het Duitse biotechbedrijf. Het nettoverlies ging in een jaar tijd van 7,8 miljoen naar 16,5 miljoen euro. Over heel 2020 spendeerde Vivoryon 13,2 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. Vivoryon sloot 2020 af met 26,3 miljoen euro in kas. CEO Ulrich Dauer sprak van een “beslissend jaar” voor Vivoryon. “We kijken uit naar de kansen die ons in 2021 te wachten staan en zijn ervan overtuigd dat we over de middelen en duidelijke doelstellingen beschikken om een positieve impact te hebben op het leven van patiënten die vechten tegen moeilijk te behandelen ziekten”, voegde de topman verder toe. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

