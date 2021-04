Nederlandse detailhandel zet flink meer om in maart

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in maart meer omgezet. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag bekend.

De omzet steeg afgelopen maand met 5,9 procent op jaarbasis, het verkoopvolume lag 4,9 procent hoger.

Online werd maar liefst 68,3 procent meer omgezet door de detailhandel.

In maart 2021 hebben de kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren weliswaar veel meer omgezet dan in maart 2020, maar in maart vorig jaar leden deze winkels ongekende omzetverliezen, aldus het CBS. De groei in maart 2021 maakte het verlies in maart 2020 niet goed. De omzet van de kleding- en schoenenwinkels was in maart 2021 aanzienlijk lager dan in maart 2019.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in maart. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel niet 5,9 procent, maar 8,2 procent hoger dan in maart 2020.