Groei aantal Twittergebruikers valt licht tegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald dan verwacht maar de groei van het aantal gebruikers lag iets onder de marktverwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de microblogdienst. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg in het eerste kwartaal naar 199 miljoen, net onder de 199,5 miljoen die analisten voorspelden. In de verslagperiode steeg de omzet 28 procent op jaarbasis, van 807,6 miljoen naar 1,04 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden een omzet van 1,03 miljard dollar. In februari sprak Twitter de ambitie uit dat het in 2023 een omzet wil behalen van 7,5 miljard dollar, het dubbele van de opbrengsten in 2020. Onder de streep resteerde voor het bedrijf een winst van 0,08 dollar, tegen een verlies van 0,01 dollar een jaar eerder en waar de markt rekende op een verlies van 0,02 dollar. De belangrijkste inkomstenbron, de advertenties, leverden Twitter in het eerste kwartaal 899 miljoen dollar op. Hier ging de markt uit van 897 miljoen dollar. Het aandeel Twitter sloot donderdag in de reguliere handel op Wall Street 0,9 procent lager en in de nabeurshandel daalde het aandeel bijna 10 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

