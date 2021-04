Sterke jaarstart Amazon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel beter gepresteerd dan zijn eigen outlook en de marktverwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse e-commercegigant. Amazon kent traditioneel geen sterk jaarstart zo net na het feestdagenseizoen maar wist de afgelopen kwartalen flink te profiteren van de coronalockdowns waardoor mensen aan huis gebonden waren. In februari sprak Amazon voor het eerste kwartaal de verwachting uit van een omzet van tussen de 100 miljard en 106 miljard dollar en een operationele winst van 3 miljard tot 6,5 miljard dollar. De daadwerkelijke omzet kwam afgelopen kwartaal 44 procent hoger uit op jaarbasis op 108,5 miljard dollar en de operationele winst op 8,9 miljard dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 8,1 miljard dollar, of 15,79 per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden vooraf een winst per aandeel van 9,54 dollar en een omzet van 104,5 miljard dollar. Amazon Web Services, de bedrijfstak die servercapaciteit en softwarediensten levert aan bedrijven, behaalde een omzet van 13,5 miljard dollar. Outlook Voor het huidige tweede kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de 110 miljard en 116 miljard dollar en een operationele winst van 4,5 tot 8,0 miljard dollar. Het aandeel eindigde donderdag in de reguliere handel op Wall Street licht hoger. In de nabeurshandel steeg het aandeel 4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

