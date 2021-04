AstraZeneca worstelt met Amerikaanse goedkeuring coronavaccin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AstraZeneca worstelt om alle onderzoeksdata te verzamelen waarmee het in de Verenigde Staten een aanvraag kan doen voor een noodvergunning voor zijn coronavaccin. Dit meldde The Wall Street Journal donderdagavond op basis van ingewijden. Vorige maand dacht het Brits-Zweedse farmaconcern nog dat het half april een versnelde aanvraag kon indienen bij de U.S. Food and Drug Administration. Volgens één van de bronnen van de zakenkrant wordt dit nu mogelijk pas half mei. Een van de meest tijdrovende taken is om de Britse onderzoeksdata van zo'n vier maanden aan vaccinaties te verzamelen, inclusief cijfers over de werkzaamheid, de virusoverdracht en veiligheidsstatistieken. Het is een nieuwe tegenslag voor AstraZeneca. Eerder stopten diverse landen met het vaccin dat het bedrijf samen met de Universiteit van Oxford ontwikkelde, vanwege mogelijk bloedstollingsproblemen. Uiteindelijk besloot de Europese medicijnautoriteit EMA dat de voordelen van de prik groter zijn dan de risico's. Eerder deze week werd bekend dat de Europese Commissie AstraZeneca aanklaagt omdat de Britse fabrikant afspraken over de levering van zijn coronavaccin niet nakomt. In de VS is het vaccin mogelijk niet nodig, omdat er voldoende voorraad is van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson en Moderna. Toch wil AstraZeneca goedkeuring van de FDA, omdat hiermee het vertrouwen in het vaccin mogelijk toeneemt, citeert The Wall Street Journal zijn bronnen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

