Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 65,01 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent duurder. Beleggers blijven bezorgd over de coronasituatie in India, volgens analist Robbie Fraser van Schneider Electric. "De vraag in India blijft een aanhoudende zorg met duidelijke tekenen dat de olieconsumptie van 's werelds op twee na grootste olie-importeur wankelt", aldus Fraser. Daar staat tegenover dat economische data uit de Verenigde Staten op een sterk herstel wijzen. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 6,4 procent, werd donderdag bekend. Verder houden de oliemarkten de ontwikkelingen rond het atoomakkoord in de gaten. Volgens Associated Press wil de Amerikaanse president Joe Biden een deel van de opgelegde sancties aan Iran opheffen zodat Teheran zich weer aan het in 2015 gesloten akkoord gaat houden. Dit zou kunnen leiden tot dusdanige versoepelingen waarmee Iran meer meer olie kan exporteren, waardoor het mondiale aanbod toeneemt. OPEC+ lijkt zich daar nog geen grote zorgen over te maken want het kartel en zijn bondgenoten besloten eerder deze week om de productie van de deelnemende landen tussen mei en juli geleidelijk verder op te voeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

