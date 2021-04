Heijmans wil Gavin van Boekel tot CFO benoemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans wil Gavin van Boekel benoemen tot CFO en lid van de raad van bestuur. Dit maakte de bouwer donderdagavond bekend. De benoeming gaat in per 1 september dit jaar. Momenteel is Van Boekel CFO Middle Europe & Benelux bij Unilever. Na zijn benoeming vormt Van Boekel samen met CEO Ton Hillen het bestuur van Heijmans. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

