Unilever uitblinker op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na cijfers van indexzwaargewichten Unilever en Royal Dutch Shell, met een licht gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 710,47 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,1 procent.

Aavankelijk was het sentiment nog goed, na het Fed-rentebesluit, waarbij de Amerikaanse centrale bank benadrukte het economisch herstel met een ruim monetair beleid te blijven ondersteunen, en nadat de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw stimuleringsplan aankondigde.

In de tweede helft van de handelsdag zakte de AEX wat weg. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management merkte op dat markten wat vermoeid ogen, hoewel het sentiment onderliggend positief blijft. Een belangrijke vraag is volgens hem of de oplopende inflatie slechts tijdelijk of langdurig van aard is. Een structureel stijgende inflatie roept de vraag op wanneer de Fed begint te verkrappen.

Vandaag bleek dat de inflatie in Duitsland en België deze maand verder is gestegen.



Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar is gegroeid met 6,4 procent, tegen 4,3 procent een kwartaal eerder. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is gedaald met 13.000 naar 553.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op een daling tot 528.000 aanvragen. De aanstaande woningverkopen stegen in de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,2114. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2124 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2123 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,2 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 6 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unilever met een winst van 3,3 procent. Volgens ING was er bij Unilever sprake van een verdeeld beeld in het eerste kwartaal, waarbij de onderliggende omzetgroei met 5,7 procent sterker steeg dan de 3,9 procent die werd voorzien. Aan de andere kant daalde de totale omzet wel met bijna een procent.

Shell daalde na eerdere winsten uiteindelijk 1,1 procent. De kwartaalcijfers van de energiereus boden volgens ING geen verrassingen. De doelstelling voor de schuld komt steeds dichterbij.

IMCD daalde 1,2 procent na cijfers. Volgens Degroof Petercam overtrof IMCD evenwel de verwachtingen. Het koersdoel werd door Degroof verhoogd van 111,00 naar 125,00 euro. Het Houden advies werd gehandhaafd.

Adyen steeg 0,5 procent. De kwartaalcijfers van eBay gisterenavond gaven een gunstig signaal af voor de halfjaarcijfers van Adyen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco Westfield koerste 2,3 procent lager na diens kwartaalupdate van woensdagavond. Volgens JPMorgan Cazenove was er weinig reden om vrolijk te worden van de cijfers.

In de AMX ging JDE Peet's aan kop met winst van 1,6 procent, gevolg door OCI, dat 1,3 procent steeg, en Vopak met een winst van tevens 1,3 procent. Het aandeel WDP verloor 1,8 procent, maar noteerde ook ex-dividend. AMG daalde 2,0 procent.

In de AScX gingen de handen op elkaar voor de cijfers van Ordina. Het aandeel klom 4,5 procent. "Prima cijfers", zo oordeelde ING.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.192,67 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.