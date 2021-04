Arcadis herbenoemt CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Arcadis heeft alle agendapunten aangenomen. Dit bleek donderdag na afloop van de aandeelhoudersvergadering. CEO Peter Oosterveer werd herbenoemd als CEO en als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar. Niek Hoek en Wee Gee Ang werden herbenoemd als commissarissen, voor respectievelijk twee en vier jaar. Carla Mahieu werd benoemd als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

