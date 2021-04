Video: aanhoudende dollarzwakte in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar was in april een stuk zwakker dan in het eerste kwartaal van 2021. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe geeft voor de camera van ABM Financial News antwoord op de vraag hoe dit komt en of de dollarzwakte in de komende maanden zal aanhouden. Klik hier voor: aanhoudende dollarzwakte in verschiet ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

