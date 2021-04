Bestedingen in VS stuwen omzet MasterCard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet geboekt bij een groter betaalvolume, hoewel de internationale betalingen nog steeds achterbleven. Dat bleek donderdag uit cijfers van het betaalkaartenbedrijf. De winst steeg van 1,69 miljard naar 1,83 miljard dollar, of van 1,68 naar 1,83 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 1,58 dollar per aandeel, volgens FactSet. De omzet steeg van 4,01 miljard naar 4,16 miljard dollar. Ook dit was boven verwachting. Analisten rekenden gemiddeld op 4 miljard dollar. "De terugkeer van de binnenlandse bestedingen naar de niveaus van voor de pandemie is bemoedigend", stelde CEO Michael Miebach. Het bruto betaalvolume in dollars steeg met 8 procent. Betalingen over de grens daalden echter met 17 procent, op basis van lokale valutakoersen. De operationele kosten steeg met 9 procent, deels door overnames, de operationele inkomsten bleven gelijk. De inkomsten uit aandelenbelangen hadden een positieve impact van zo'n 217 miljoen dollar op de overige inkomsten, die anders 51 miljoen negatief waren geweest door hogere rentebetalingen op de uitstaande schulden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

