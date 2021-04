Beursblik: cijfers eBay opsteker voor Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van eBay geven een gunstig signaal af voor de halfjaarcijfers van Adyen. Dit concludeerden verschillende analisten donderdag. Waar in het vierde kwartaal van 2020 nog 38 procent van de betalingen op de online marktplaats werden verzorgd door derden, is dit afgelopen kwartaal opgelopen tot meer dan 52 procent. In de VS is inmiddels 80 procent van het migratieproces achter de rug, aldus analisten van JPMorgan Cazenove. Wereldwijd zal eind dit jaar de transitie grotendeels zijn afgerond, denkt de Amerikaanse zakenbank. "We zien de resultaten van eBay als een verder bewijs dat het bedrijf zijn razendsnelle groeitempo kan blijven volhouden", schreef Jefferies in een rapport. Voor de halfjaarcijfers van Adyen is het wachten tot medio augustus. Jefferies en JPMorgan hebben elk een koopaanbeveling op Adyen. Het aandeel steeg donderdagmiddag 3,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

