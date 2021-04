Fors meer winst voor Comcast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft in het eerste kwartaal van 2021 ruim de helft meer winst geboekt, dankzij nieuwe klanten voor breedbandinternet en mobiele telefonie. Dat meldde het Amerikaanse telecombedrijf donderdag. "We zijn 2021 geweldig begonnen", zei CEO Brian Roberts. Het bedrijf uit Philadelphia, dat zijn geld verdient met de merken Xfinity, het entertainmentimperium NBCUniversal en de Britse televisiezender Sky, boekte een 55 procent hogere winst van 3,3 miljard dollar, of 0,71 dollar per aandeel, wat beter was dan de consensusverwachting van analisten volgens FactSet. De omzet steeg met 2 procent tot 27,2 miljard dollar. De divisie breedbandinternet kreeg er 461.000 nieuwe klanten bij. Vorig jaar verwelkomden Comcast en zijn sectorgenoten al recordaantallen nieuwe klanten, aan het begin van de coronacrisis toen vrijwel iedereen voor het eerst opeens aan huis was gekluisterd. De betaalde televisiebundels worden intussen gedumpt door de klanten van Comcast. In het afgelopen kwartaal vertrokken hier 491.000 klanten. Het kabelbedrijf verliest klandizie aan streamingbedrijven zoals Netflix en Amazon Prime. Bij NBCUniversal daalde de omzet met 9 procent tot 7,0 miljard dollar. Pretpark Universal Studios blijft veel last houden van de pandemie en boekte 33 procent minder omzet. Wel lukte het om break-even te draaien met de parken, merkte Roberts op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

