McDonald's boekt weer groei

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in de eerste drie maanden van 2021 de niveaus in dezelfde periode in 2019 overtroffen, ondanks dat in veel delen van de wereld nog altijd coronamaatregelen van kracht waren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse fastfoodketen.

Wereldwijd zag McDonald's de vergelijkbare omzet in het eerste kwartaal met 7,5 procent stijgen. In de Verenigde Staten steeg de vergelijkbare omzet met 13,6 procent, terwijl er in de rest van de wereld een kleine plus van 0,6 procent werd genoteerd. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de omzet nog.

De geconsolideerde omzet steeg afgelopen kwartaal met 9 procent naar 5,1 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen liep de omzet met 5 procent op.

In het eerste kwartaal van 2019 behaalde de hamburgerketen een omzet van net geen 5 miljard dollar, toen goed voor een vergelijkbare omzetgroei van 5,4 procent.

De operationele winst steeg in de afgelopen maanden zelfs met 35 procent tot 2,3 miljard dollar. Netto verdiende de fastfoodketen in het eerste kwartaal 1,5 miljard dollar, 39 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2020.

De winst per aandeel steeg met 39 procent naar 2,05 dollar per aandeel, of rekening houdend met bepaalde posten, naar 1,92 dollar. Dat was bijna een dubbeltje meer dan analisten hadden verwacht.

Het aandeel McDonald's lijkt 0,6 procent lager te gaan openen.