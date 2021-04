Dubbelcijferige groei voor Caterpillar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Caterpillar heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer groei behaald. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van zwaar materieel als bulldozers uit Deerfield. CEO Jim Umpleby zei het bemoedigend te vinden dat de omstandigheden op de eindmarkten aantrekken. De omzet steeg met 12 procent naar 11,9 miljard dollar. In de voorgaande kwartalen daalde de omzet juist nog met dubbele cijfers. De groei was volgens de onderneming te danken aan hogere volumes. Dealers besloten afgelopen kwartaal op hum voorraden weer te vergroten. De operationele winst steeg van 1,4 naar 1,8 miljard dollar en de marge ging van 13,2 naar 15,3 procent. Onder de streep restte een nettowinst van 1,5 miljard dollar, tegen 1,1 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,87 dollar. Daarmee lag de winst ruim hoger dan de 1,94 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht. Het aandeel Caterpillar lijkt ruim 2 procent hoger te gaan openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

