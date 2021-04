Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,7 procent in het groen. Daarmee hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend, na het lagere slot van woensdag, toen de Fed benadrukte het economisch herstel met een ruim montair beleid te blijven ondersteunen en de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw stimuleringsplan onthulde ter waarde van 1,8 biljoen dollar. "Ze [Fed en Biden] brengen de Amerikaanse economie tot het kookpunt", zei marktanalist Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "In deze omgeving is het erg moeilijk om pessimistisch te zijn", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in maart. De euro/dollar noteerde op 1,2121. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2124 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2123 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws Apple steeg voorbeurs 2,8 procent, nadat de techreus woensdagavond een hogere winst en omzet rapporteerde en daarmee de verwachtingen ruim overtrof. Apple kondigde een dividend van 0,22 dollar per aandeel aan, wat een stijging betekent van 7 procent. Daarnaast verhoogde de techreus zijn aandeleninkoopprogramma met maar liefst 90 miljard dollar. Ook Facebook overtrof de verwachtingen. Facebook zag de omzet op jaarbasis stijgen met 48 procent naar 26,2 miljard dollar. Dit leverde een nettowinst op van 9,5 miljard dollar en een winst per aandeel van 3,30 dollar. De advertentie-inkomsten stegen afgelopen kwartaal met 46 procent tot 25,4 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 7,2 procent. eBay boekte het afgelopen kwartaal een lagere winst op een hogere omzet. Het online veilinghuis zei te blijven profiteren dat consumenten de deur niet uit mogen vanwege de coronacrisis. Het aandeel noteerde voorbeurs 7,0 procent lager. Grubhub heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzetgroei zien versnellen, maar ook het verlies zien oplopen. De Amerikaanse maaltijdbezorger, waar een bod van Juast Eat Takeaway op ligt, steeg voorbeurs 0,1 procent. Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, dankzij een grotere vraag naar supersnelle 5G telefoons. Het aandeel won 5,0 procent. Voorbeurs komen onder andere Caterpillar, Comcast, Kraft Heinz, Mastercard, McDonald's en Merck & Co met cijfers. Nabeurs publiceren Amazon.com, Gilead en Twitter de kwartaalresultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent lager op 4.183,18 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het rood op 33.820,38 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 14.051,03 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

