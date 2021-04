Beursblik: geen grote verrassingen bij Besi verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries maakt vrijdag voorbeurs de cijfers over het eerste kwartaal bekend, maar grote verrassingen worden niet verwacht. Begin deze maand meldde de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector al dat de orders in het eerste kwartaal ruimschoots zijn verdubbeld. De orders kwamen afgelopen kwartaal uit op 327 miljoen euro, een stijging van 108 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en zelfs een plus van 176 procent op jaarbasis. Deze stijging was volgens Besi breed gedragen. Alle producten kenden een goede vraag. Toch viel vooral de sterke vraag voor de duurste smartphones in combinatie met 5G op. Ook voor de auto-industrie was er een "significante" ordergroei. Analist Marc Hesselink van ING sprak van een “extreem sterke” ordergroei. Hij had zelf gerekend op 212 miljoen euro. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam voegde toe dat sinds het eerste kwartaal van 2017 de orders niet meer zo hoog lagen. Toen was dit 240 miljoen euro. "Het management bewijst keer op keer snel te kunnen opschalen wanneer dit nodig is", aldus de analist van Degroof. Besi verwacht, zo zei het begin deze maand, dat de omzet en de operationele winst in het eerste kwartaal binnen de eerder afgegeven outlook zullen vallen. Bij de jaarcijfers rekende Besi voor de eerste drie maanden van dit jaar op een omzetgroei van 30 tot 40 procent met een brutomarge van 58 tot 60 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

