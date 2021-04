Beursblik: cijfers overnameprooi GrubHub bemoedigend voor Just Eat

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub heeft in het eerste kwartaal een mooie groeiversnelling laten zien. Dit schreef ING donderdag naar aanleiding van de cijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger, waarop Just Eat Takeaway een overnamebod heeft liggen.

De omzetgroei van 52 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2021 volgde op een licht teleurstellende omzetgroei van 48 procent in het vierde kwartaal, aldus analist Marc Hesselink.

GrubHub investeert momenteel fors in maaltijdbezorging, waardoor de omzet flink stijgt, maar de winst op korte termijn juist onder druk staat. In gebieden waar Grubhub al een sterke marktpositie heeft, zoals New York, is de groeiversnelling het sterkst. "Zeer veelbelovend", gelet op de heropening van de economie en een bevestiging dat Grubhub stand houdt in de regio’s waar de onderneming dominant is, namelijk de Amerikaanse oostkust, aldus Hesselink.

De analist vermoedt verder dat de investeringen na afronding van de overname door Just Eat Takeaway minder snel zullen toenemen, gelet op de al gedane investeringen.

Tot slot benadrukte Hesselink het hybride businessmodel van Grubhub, waarbij de onderneming zelf maaltijden bezorgt, maar ook optreedt als intermediair. Hierdoor wordt de impact van de heropening van restaurants gedempt.

ING rekent er nog steeds op dat de overname van GrubHub door Just Eat Takeaway dit kwartaal zal worden afgerond.

ING heeft een koopaanbeveling op het aandeel Just-Eat Takeaway met een koersdoel van 130,00 euro. Just Eat Takeaway koerste donderdag op een positief gestemd Beursplein 5 0,1 procent hoger op 87,74 euro.

