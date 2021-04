Beursupdate: AEX hoger door Unilever en Shell

Ben ik blind of wijst IEX One weer verkeerde koersen, want zie Adyen onverklaarbaar bovenaan staan. Waarom geeft men hier geen verklaring voor? Onzin trouwens om te zeggen dat Shell conform verwachtingen heeft gepresteerd, want ze hebben de verwachtingen overtroffen. De reden voor terughoudendheid komt door de onzekerheid rondom het virus. Meerdere landen zijn bezig met versoepelingen, maar wie weet zitten we over 14 dagen met Europa weer in Lockdown en net zoveel beperkingen als december 2020.