Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 50,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Strategisch gezien komt alles momenteel samen bij Philips, aldus analist Scott Bardo van Berenberg. Philips bereikte een overeenkomst voor de verkoop van de divisie huishoudelijke apparatuur voor een goede prijs en stak 2,8 miljard euro in activiteiten die goede synergieën laten zien. Ook ziet Philips volgens Berenberg een robuust herstel na de tegenwind van de coronacrisis vorig jaar. "Er kwam zelfs een bescheiden outlookverhoging in het eerste kwartaal", aldus de analist, wijzend op de doelstelling van een omzetgroei tot vijf procent. Eerder werd nog gerekend op een lage enkelcijferige groei. Berenberg zag dat er recent wat winst werd genomen op het aandeel Philips, na enkele kleine tegenvallers, hetgeen de analist wel begreep. "We denken dat de recente problemen te overzien zijn en waarschijnlijk geen significante schade aan de reputatie van Philips zullen brengen", aldus de analist. Het koersdoel werd opwaarts bijgesteld, nadat Berenberg de ramingen aanpaste aan de desinvestering van huishoudelijk apparatuur en dankzij de aanhoudende operationele prestaties van Philips. Het aandeel koerste donderdagochtend 1,0 procent hoger op 47,67 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.