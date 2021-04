Beursblik: JPMorgan wordt niet vrolijk van Unibail-Rodamco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Unibail-Rodamco-Westfield gaf beleggers weinig om vrolijk van te worden. Dit stelden analisten van JPMorgan Cazenove donderdag in een rapport. De impact van lockdowns blijft groot en ook eind april kent de helft van de winkelcentra nog beperkingen, terwijl de door Unibail verstrekte huurondersteuning 147 miljoen euro bedroeg in het eerste kwartaal, tegen 313 miljoen euro in heel 2020. De leegstand stijgt, met zelfs dubbele cijfers in het VK en het klimaat om bezittingen te verkopen lijkt zeer moeilijk, gezien de gekozen structuur van joint-ventures met huurgaranties. Unibail merkte op dat lockdowns en beperkingen "langer en zwaarder" uitvallen dan eerder gedacht. De analisten van JPMorgan zien een neerwaarts risico voor hun verwachting van een winst per aandeel van 7,59 euro in 2021. Ze zien betere perspectieven om in te spelen op een heropening na de coronacrisis elders op de Europese vastgoedmarkt. De zakenbank heeft een Onderwogen advies met een koersdoel van 48,00 euro op Unibail. Het aandeel stond donderdag 0,9 lager op 69,51 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.