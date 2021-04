Beursblik: cijfers Shell geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het eerste kwartaal resultaten behaald die redelijk conform verwachting waren. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING. De winst viel de analist iets tegen, terwijl de operationele kasstroom conform de verwachting was. Mulder vond de resultaten bij Integrated Gas tegenvallen, maar bij Upstream juist meevallen. En de cijfers van Chemicals waren zelfs "indrukwekkend". Met een schuldverlaging naar 71 miljard dollar komt de doelstelling van 65 miljard dollar in zicht, aldus Mulder. Vanaf dit niveau zal Shell weer beginnen met het inkopen van eigen aandelen. "We denken dat dit in het vierde kwartaal gebeurt […] Iets eerder dan voorzien." Wel vindt Mulder de outlook voor 2021 "erg voorzichtig". De analist herhaalde zijn Houden advies met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel Shell won donderdag 0,9 procent op 16,22 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.