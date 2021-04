Euronext voltooit overname Borsa Italiana Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de overname van Borsa Italiana vandaag afgerond en maakte meteen de cijfers over het eerste kwartaal bekend, met een licht hogere nettowinst, maar een lager EBITDA-resultaat dan een jaar eerder. Borsa Italiana werd overgenomen voor ruim 4,4 miljard euro en maakt Euronext in één klap een stuk groter. De deal is de bekroning van een reeks eerdere overnames, onder andere in Ierland en Noorwegen. "Euronext realiseert zijn ambitie om de leidende pan-Europese marktinfrastructuur te worden en lokale economieën te verbinden met de mondiale kapitaalmarkten", zei CEO Stéphane Boujnah. "Vanaf vandaag zullen we de resultaten van de Borsa Italiana consolideren, wat een aanzienlijke verandering van schaal en profiel zal zijn voor de hele groep." Een nieuw strategisch plan volgt in het vierde kwartaal. De verkopende eigenaren CDP Equity en Intesa Sanpaolo worden referentieaandeelhouders van Euronext, nadat zijn deelnamen aan een private plaatsing van aandelen voor 579 miljoen euro. Namens CDP krijgt Alessandra Ferone een plek in de raad van commissarissen van Euronext, mits toezichthouders en aandeelhouders hiermee akkoord gaan. Kwartaalcijfers De omzet van Euronext steeg afgelopen kwartaal met 5 procent tot 249 miljoen euro, maar zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet met 4 procent. De nettowinst steeg met 2 procent tot 98 miljoen euro, maar het EBITDA-resultaat daalde licht en bij gelijke wisselkoersen zelfs met 8 procent tot minder dan 149 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

