China wil Tencent forse boete opleggen - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese internetgigant Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, staat op het punt een forse boete te krijgen van de Chinese mededingingsautoriteiten. Dit meldde persbureau Reuters donderdag op basis van twee bronnen. Naar verluidt moet Tencent zich schrap zetten voor een boete van ten minste 10 miljard yuan, omgerekend ongeveer 1,3 miljard euro. Eerder kreeg Alibaba een boete van ruim 2,3 miljard euro. Topman Jack Ma wekte de wrevel van de autoriteiten nadat hij in oktober vorig jaar kritiek uitte op de Chinese toezichthouder. Tencent en Alibaba zijn de grote technologiebedrijven van China. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Prosus bezit een belang van 28,9 procent in Tencent. Het aandeel Tencent koerste vanochtend op de beurs in Hongkong krap 1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

