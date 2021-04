Lufthansa verlaagt verwachtingen voor herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft zijn verwachting voor het herstel van het luchtverkeer in de tweede helft van het jaar verlaagd, nadat in het eerste kwartaal opnieuw fors verlies werd geleden. Dat bleek bij de kwartaalcijfers van de Duitse luchtvaartmaatschappij donderdag. "Het eerste kwartaal werd nog volledig gedomineerd door de pandemie", zei CEO Carsten Spohr in een toelichting. In het tweede kwartaal wordt slechts geleidelijke verbetering verwacht. Lufthansa verwacht dit jaar op een capaciteit uit te komen van ongeveer 40 procent van het niveau van voor de crisis. Eerder ging het bedrijf nog uit van 40 tot 50 procent. "Door de voortgang van vaccinaties en de verdere beschikbaarheid en groeiende acceptatie van van testmogelijkheden, verwacht het bedrijf een aanzienlijk marktherstel in de tweede helft van het jaar", aldus Lufthansa. De omzet daalde in het eerste kwartaal met 60 procent, van 6,4 miljard naar 2,6 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 1,0 miljard euro, tegen 2,1 miljard euro een jaar eerder. Aangepast voor rente en belastingen daalde het verlies minder hard, van 1,2 miljard naar 1,1 miljard euro. Per maand stroomt er 235 miljoen euro contanten uit het luchtvaartbedrijf. Dit zou in het tweede kwartaal minder moeten worden, denkt Lufthansa. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

