Update: Onderliggende groei Unilever flink hoger dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2021 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitviel. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het Brits-Nederlandse concern in voeding en persoonlijke verzorgingsproducten. Unilever zag de omzet in het eerste kwartaal met 0,9 procent dalen tot 12,3 miljard euro. Dit had vooral te maken met een negatieve impact van wisselkoerseffecten van 8,0 procent. Analisten hielden rekening met een omzet van 12,1 miljard euro. Op onderliggende basis steeg de omzet wel, met 5,7 procent, waar analisten uitgingen van 3,9 procent. Volumes droegen 4,7 procentpunt bij aan deze groei en de prijzen 1,0 procentpunt. De sterkste groei kwam van de divisie Food & Refreshment, waar de omzet onderliggend met 9,8 procent groeide. De divisie droeg 4,7 miljard euro bij aan de omzet. Beauty & Personal Care droeg 5,0 miljard euro bij, hetgeen goed was voor een onderliggende omzetgroei van 2,3 procent. Home Care liet een onderliggende omzetgroei van 5,9 procent zien op een omzet van 2,6 miljard euro. Aandeelhouders kunnen een kwartaaldividend tegemoet zien van 0,4268 euro per aandeel. Bovendien start Unilever vanaf mei met het opkopen van maximaal 3 miljard euro aan eigen aandelen. Outlook CEO Alan Jope sprak van een goede start van het jaar. De topman is ervan overtuigd dat Unilever dit jaar een onderliggende omzetgroei zal realiseren die binnen de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent valt. In de eerste helft van het jaar zal de groei zelfs aan de bovenkant van die bandbreedte uitkomen. Voor de eerste helft van 2021 wordt door analisten een onderliggende operationele winst verwacht van 4,8 miljard euro en een nettowinst van 3,5 miljard euro, of 3,3 miljard euro toewijsbaar aan de aandeelhouders. Dit bij een onderliggende omzetgroei van 3,9 procent in de eerste zes maanden. Voor heel 2021 wordt die groei ingeschat op 3,3 procent. Het aandeel Unilever sloot woensdag 0,5 procent hoger op 46,92 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.