DSM trekt ruim 6 miljoen aandelen in

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft 6,6 miljoen eigen aandelen die nog op de plank lagen ingetrokken. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf donderdagochtend bekend. Daarmee brengt DSM het aandelenkapitaal flink terug, volgend op de afronding van het inkoopprogramma dat liep tussen 1 april 2019 en februari 2020. Als gevolg staan er nu nog 218,8 miljoen aandelen DSM uit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

