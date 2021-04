Update: CM.com stelt strategie directeur aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft Brian Manusama aangesteld als Chief Strategy Officer. Dat maakte het Nederlandse mobiele betaal- en communicatieplatform donderdag voorbeurs bekend. Manusama zal deze rol vanaf mei bekleden. Bovendien krijgt hij een plek in het executive committee van CM.com. De rol van strategie-directeur is nieuw bij CM.com. Manusama, die de Nederlandse nationaliteit heeft, komt van Gartner, waar hij Senior Director Research and Advisory was. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

