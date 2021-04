Licht hogere opening AEX voorzien na Fed rentebesluit en cijfers Apple en Facebook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Wall Street sloot woensdagavond na het rentebesluit van de Federal Reserve nog nipt lager, maar nabeurs overtroffen cijfers van Apple en Facebook flink de verwachtingen. De Aziatische beurzen kleuren vanochtend lichtgroen. Woensdag sloot de AEX nog vrijwel onveranderd op 711,84 punten. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de ontwikkelingen op Wall Street en een drukke cijferdag vandaag op het Damrak, met onder meer rapportages van Royal Dutch Shell en Unilever. De Amerikaanse centrale bank liet woensdagavond zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op 0,00 tot 0,25 procent, terwijl het opkoopprogramma voor obligaties intact blijft. Voorzitter Jerome Powell benadrukte daarnaast dat de Fed voorlopig al zijn instrumenten voor accommoderend monetair beleid zal blijven gebruiken. “Ondanks de aantrekkende economie, blijft de Fed vol stimuleren”, merkte analist Bethany Payne van James Henderson op. "Nu de vaccinatiegraad versnelt, de werkgelegenheid toeneemt en een uitgebreid fiscaal beleid de inkomens van huishoudens en bedrijven verder ondersteunt, zullen beleggers gaan zoeken naar signalen of het vangnet van de centrale bank eerder dan verwacht kan worden ingetrokken", voegde Payne toe. In New York sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond met 0,1 procent nipt lager, terwijl techbeurs Nasdaq 0,3 procent prijs gaf. Nabeurs verpletterde ’s werelds duurste bedrijf Apple de verwachtingen met een omzetstijging over het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 58,3 miljard dollar naar maar liefst 89,6 miljard dollar, hetgeen resulteerde in een nettowinst van 23,6 miljard dollar. De omzet- en winst vielen respectievelijk 16 en 42 procent hoger uit dan de consensusinschatting van analisten vooraf. Apple voorziet bovendien een aanhoudende sterke groei en verhoogde naast de dividenduitkering met 7 procent ook het aandeleninkoopprogramma met 90 miljard dollar. In de elektronisch handel nabeurs won het aandeel 2,4 procent, na een verlies van 0,6 procent in de reguliere sessie. Facebook zag daarnaast zijn omzet op jaarbasis stijgen met 48 procent naar 26,2 miljard dollar, terwijl de nettowinst bijna verdubbelde naar 9,5 miljard dollar. Nabeurs won het aandeel meer dan 6 procent, na al een winst van meer dan 1 procent in de reguliere handel. De gigantische winstmarges van de Amerikaanse techgiganten leiden ondertussen wel tot steeds meer wrevel bij toezichthouders wereldwijd. Zo staat de Europese Commissie op het punt om de resultaten van een onderzoek naar monopolistisch gedrag van Apple te publiceren. Ook cijfers van de Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders Qualcomm konden rekenen op applaus. Het aandeel won nabeurs meer dan 5 procent. Belastingplannen Biden Na het slot op Wall Street bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden reeds eerder uitgelekte belastingplannen van zijn 'American Families Plan'. De president wil de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen, dat wil zeggen huishoudens die meer dan een miljoen verdienen, verhogen van de huidige 20 naar 39,6 procent. Verder kondigde Biden aan 1,8 biljoen dollar te willen investeren in binnenlandse prioriteiten, zoal onderwijs en kinderopvang. In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend eensgezind in het groen, maar de winsten blijven wel beperkt tot enkele tienden van een procent. Een junifuture voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot woensdag 1,5 procent hoger op 63,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast stabiel op 1,2133. Op het bedrijfsvlak is het vandaag op Wall Street de drukste dag van het cijferseizoen. Circa 11 procent van de ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 komen vandaag door met cijfers, waaronder Amazon.com, Twitter, Gilead, McDonalds en Kraft Heinz. Op het macro-economische vlak hebben beleggers daarnaast oog voor onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Bedrijfsnieuws De omzet van Unibail-Rodamco-Westfield daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 43 procent tot 452,2 miljoen euro. Rekening houdend met desinvesteringen bedroeg de omzetdaling nog altijd 40,8 procent. De huurinkomsten daalden met ruim 34 procent. Het operationele EBITA-resultaat van IMCD steeg afgelopen kwartaal met 28 procent op jaarbasis tot 90,6 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen steeg de EBITA zelfs met 34 procent. De omzet steeg ook, met 8 procent tot 809,9 miljoen euro. De omzet van Marel steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 107,3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 naar 121,8 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Onder de streep resteerde een nettowinst van 21,2 miljoen euro, in vergelijking met 13,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Lucas Bols verlengde de in april 2020 overeengekomen aanpassingen van de financierings- overeenkomsten met banken met twee jaar, nu de coronacrisis langer aanhoudt dan gedacht. De omzet van Veon daalde op jaarbasis met 5 procent naar 1,99 miljard dollar. De nettowinst steeg 15 procent naar 138 miljoen dollar. Alumexx heeft in 2020 meer omzet en winst geboekt. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent lager op 4.183,29 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.820,64 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 14.051,03 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

