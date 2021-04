Veon maakt meer winst met betere netwerken

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst geboekt, ondanks een lagere omzet door wisselkoerseffecten, met opnieuw stevige omzetgroei in Oekraïne en Kazachstan. Dat maakte het in Nederland gevestigde mobiele telefoniebedrijf, voorheen bekend als Vimpelcom, donderdag voorbeurs bekend.

"Het percentage klanten met 4G steeg naar 41 procent, wat 10 procentpunt meer is dan een jaar eerder", zei topman Kaan Terzioglu, die wees op de steeds betere kwaliteit van de netwerken van Veon.

Co-CEO Sergi Herrero verlaat het bedrijf na 18 maanden. Hij zegt aanhoudende sterke groei te verwachten in Kazachstan, Oekraïne en Pakistan.

De omzet van Veon daalde op jaarbasis met 5 procent naar 1,99 miljard dollar. Exclusief wisselkoerseffecten versnelde de omzetgroei echter naar 4,3 procent, van 1,4 procent in het voorgaande kwartaal.

In Rusland was er herstel naar groei op basis van lokale valuta, met 1,4 procent. In het vierde kwartaal voorzag Veon al een spoedige terugkeer naar groei in Rusland, na een snelle verbetering van het netwerk.

In Oekraïne, Kazachstan en Pakistan was de groei 13 procent, wat sterker was dan de inflatie, merkte Veon op.

De nettowinst steeg 15 procent naar 138 miljoen dollar.

Het EBITDA-resultaat daalde wel met 5 procent tot 875 miljoen dollar. In Rusland was de daling in lokale valuta 5 procent, tegen 12 procent in het voorgaande kwartaal.

Het bedrijf rekent voor 2021 op een groei van de omzet en EBITDA met ongeveer 5 procent, in plaats van de eerdere indicatie van een groeipercentage van 0 tot 5 procent. Dit cijfer wordt wel nagestreefd in lokale valuta.