Lucas Bols verlengt afspraken met banken

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft de in april 2020 overeengekomen aanpassingen van de financierings- overeenkomsten met twee jaar verlengd nu de coronacrisis langer aanhoudt dan gedacht. Dit maakte de destillateur donderdag voorbeurs bekend, tegelijk met voorlopige cijfers.

Die verlenging van de afspraken maakt dat Lucas Bols aan de convenanten kan blijven voldoen.

De convenanten blijven tot en met 30 september 2022 op een EBITDA- en liquiditeitsniveau getoetst worden. Per 31 maart 2023 wordt teruggekeerd naar het toetsen op ratio's, waarbij de schuldratio op die datum tegen een convenant van 4,50x getest wordt.

"We zijn blij met de overeengekomen verlenging van de financieringsovereenkomsten, wat de voortdurende steun en toewijding van de banken aantoont. Hierdoor zijn we optimaal in staat in te spelen op versoepelende coronamaatregelen en een herstellende consumentenvraag. Tevens kunnen we zo verder bouwen aan onze toekomst door nieuwe strategische en commercie¨le initiatieven versneld tot uitvoering te brengen", zei CEO Huub van Doorne in een toelichting.

Afgelopen boekjaar behaalde Lucas Bols een omzet van naar verwachting 57,3 miljoen euro, een daling van 32 procent op jaarbasis, met een brutomarge van 52,5 procent. De operationele winst daalde tot 8,6 miljoen euro en de vrije operationele kasstroom kwam op 11,4 miljoen euro uit. Dat was een jaar eerder 15,8 miljoen euro.

De nettoschuld daalde met krap 7 miljoen euro naar 92,4 miljoen euro.

Over het afgelopen boekjaar zal geen slotdividend worden uitgekeerd. En ook een interimdividend over het lopende boekjaar is niet te verwachten. De raad van bestuur zal ook afstand doen van eventuele variabele beloningen.

Op 27 mei publiceert Lucas Bols de gecontroleerde jaarresultaten.