Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Federal Reserve en een serie kwartaalcijfers van Amerikaanse techreuzen.

IG voorziet een openingswinst van 16 punten voor de Duitse DAX, een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Het zwaartepunten van de handelsdag ligt woensdag bij de publicatie van het rentebesluit van de Federal Reserve, waarbij beleggers de stijgende obligatierentes in de gaten houden. De meeste analisten verwachten geen verandering in het monetaire beleid of zelfs van de toon die de centrale bank zal aanslaan.

"Hoewel de brede consensus is dat Fed-voorzitter Jerome Powell en de rest van het Federal Open Market Committee het beleid ongewijzigd zullen houden, circuleren er enkele rapporten die suggereren dat het onderwerp van het afbouwen van het obligatieaankoopprogramma aan de orde zou kunnen worden gesteld", zei marktanalist Connor Campbell van Spreadex.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland is gedaald, door toenemende coronabesmettingen en strengere lockdownmaatregelen, terwijl het vertrouwen in Frankrijk een pas op de plaats maakte.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank steeg ruim 10,5 procent, na veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. De bank boekte de hoogste winst in acht jaar tijd. "De meevallers zijn breedgedragen, waardoor het bedrijf optimistischer kan worden over de omzet en kredietvoorzieningen dit jaar. Zeer goede cijfers", schreven analisten van Citi.

Banco Santander heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink minder voorzieningen hoeven te treffen, waardoor de nettowinst meer dan verwacht steeg, ondanks een herstructureringslast van meer dan een half miljard euro. Het Spaanse bankaandeel won circa 2,5 procent.

Lloyds Banking Group won 3,4 procent, dankzij een sterke winstgroei, die te danken was aan een vrijgevallen afboeking. In Parijs steeg Société Générale 3,8 procent.

Ook Covestro en Beiersdorf presenteerde cijfers, evenals Puma. De sportschoenenfabrikant verloor circa 3,5 procent ondanks een sterk hogere winst in het eerste kwartaal. Covestro daalde 0,6 procent, terwijl Beiersdorf 1,8 procent won.

Reckitt Benckiser heeft de omzet in het eerste kwartaal licht zien dalen, ondanks de goede resultaten van de hygiënetak door de coronacrisis. Reckitt Benckiser herhaalde woensdag de outlook voor 2021. Het aandeel daalde 3,9 procent.

Delivery Hero, een rivaal van Just Eat Takeaway.com, steeg bijna 10,0 procent, na sterk stijgende omzetcijfers en orders. Dit jaar denkt Delivery Hero met zijn omzet tussen 6,1 en 6,6 miljard euro uit te komen. "Opnieuw een veelbelovend jaar", aldus CEO Niklas Östberg in een toelichting. CFO Thomassin sprak van "een set ambitieuze doelen".

Het Franse Sanofi won 2,3 procent ondanks een daling van de nettowinst. De farmaceut hield echter vast aan zijn verwachting voor 2021.

Het Deense Carlsberg, rivaal van bierbrouwer Heineken en InBev, verlaagde de onderkant van de bandbreedte van zijn winstverwachting, maar lanceerde een groter aandeleninkoopprogramma, nadat de omzet en volumes in het eerste kwartaal meevielen. Het aandeel daalde 1,0 procent.

Euro STOXX 50 4.015,03 (+0,1%)

STOXX Europe 600 439,92 (0,0%)

DAX 15.292,18 (+0,3%)

CAC 40 6.306,98 (+0,5%)

FTSE 100 6.963,67 (+0,3%)

SMI 11.103,46 (+0,1%)

AEX 711,84 (-0,1%)

BEL 20 4.044,07 (+0,3%)

FTSE MIB 24.459,57 (-0,1%)

IBEX 35 8.799,60 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager gesloten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de belangrijkste rente. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent.

Verder blijft de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen opkopen om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn volledige scala aan tools te zullen blijven gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie ter bevordering van maximale werkgelegenheid en het realiseren van zijn inflatiedoelstellingen van 2 procent op de langere termijn.

De Fed benadrukte van plan te zijn dit accommoderend monetair beleid te handhaven totdat deze uitkomsten zijn bereikt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,5 procent. De marktindex daalde van 724,8 naar 706,6.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 0,92 dollar, hoger op 63,86 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 23 april zijn gestegen met circa 0.1 miljoen vaten tot 493,1 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen van maart.

Bedrijfsnieuws

Spotify heeft in het eerste kwartaal een kleine winst geboekt, dankzij meer gebruikers en een hogere omzet. De groei van het aantal gebruikers lag echter aan de onderkant van de verwachtingen. Het aandeel daalde ruim 12,0 procent.

Dinsdag nabeurs kwam onder meer Microsoft met cijfers. Het aandeel verloor ruim 2,5 procent, ondanks dat de winstverwachtingen van analisten werden overtroffen. CEO Satya Nadella zei dat na een jaar pandemie de vraag naar digitale oplossingen nog altijd niet vertraagt. "Ze versnelt, en dit is nog maar het begin", aldus de topman.

De cijfers van Alphabet werden beter ontvangen, nadat de techreus een recordomzet boekte. Het aandeel steeg circa 3,5 procent. De zoekmachinegigant meldde een nettowinst van 17,9 miljard dollar in het eerste kwartaal, of 26,29 dollar per aandeel, tegen 6,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 34 procent van 41 miljard naar 55 miljard dollar. Analisten rekenden vooral op een winst per aandeel van 18,05 dollar en een omzet van 42,5 miljard dollar.

Apple schroeft de productie van zijn AirPods terug, nu de vraag naar deze 'oortjes' aan kracht inboet. Dit schreef de Japanse krant Nikkei woensdag op basis van bronnen. Het zou gaan om een productieverlaging met 30 procent. Het aandeel daalde in aanloop naar zijn kwartaalcijfers nabeurs met 0,3 procent.

Starbucks verhoogde de outlook voor dit jaar na een beter kwartaalresultaat. Het koffiebedrijf mikt nu op een omzet van 28,5 tot 29,3 miljard dollar, in plaats van 28,0 tot 29,0 miljard dollar. Het aandeel verloor ruim 3,0 procent.

Advanced Micro Devices heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat de kwartaalwinst conform de verwachtingen uitkwam en de omzet sterk steeg. Het aandeel noteerde circa 1,0 procent lager.

S&P 500 index 4.183,19 (-0,1%)

Dow Jones index 33.820,38 (-0,5%)

Nasdaq Composite 14.051,03 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 29.053,97 (slotkoers 28 april)

Shanghai Composite 3.463,10 (+0,2%)

Hang Seng 29.251,40 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2132. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2127 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2101 op de borden.

USD/JPY Yen 108,59

EUR/USD Euro 1,2132

EUR/JPY Yen 131,74

MACRO-AGENDA:

00:00 Japanse markten gesloten (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - April (NL)

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Maart (eur)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg. (Bel)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

11:30 Inflatie - April (Bel)

14:00 Inflatie - April vlpg. (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (Zko)

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 STMicroelectronics - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Telenet - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Total - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Shell - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck & Co - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers eerste kwartaal (VS)