eBay boekt lagere winst op hogere omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) eBay heeft in het eerste kwartaal een lagere winst geboekt op een hogere omzet, waarbij de online marktplaats blijft profiteren van de aan huis gebonden kopers. Dat meldde het Amerikaanse onlineveilinghuis woensdag nabeurs. De e-commercegigant boekte het afgelopen kwartaal een winst van 641 miljoen dollar, in vergelijking met 3,41 miljard dollar in het hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De winst per aandeel bedroeg 0,92 dollar, tegenover 4,51 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 1,09 dollar per aandeel. De omzet steeg met 42 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 3,02 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,07 dollar op een omzet van 2,97 miljard dollar. eBay zei het op jaarbasis aantal actieve kopers het afgelopen kwartaal met 7 procent is gestegen tot circa 187 miljoen wereldwijd, terwijl het aantal actieve verkopers met 8 procent steeg tot circa 20 miljoen personen wereldwijd. Het bruto handelsvolume, ofwel de hoeveelheid transacties op zijn platforms, steeg het afgelopen kwartaal met 29 procent tot 27,5 miljard dollar. Het aandeel eBay noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,7 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

