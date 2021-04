Groeiversnelling voor Grubhub Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzetgroei zien versnellen, maar ook het verlies zien oplopen. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger woensdagavond bekend. CFO Adam DeWitt zag de ordergroei met een hoog enkelcijferig percentage stijgen in vergelijking tot het vierde kwartaal, zelfs als rekening wordt gehouden met de vertraging in de tweede helft van maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak.? Grubhub zag de omzet in het eerste kwartaal met 52 procent op jaarbasis stijgen naar 551 miljoen dollar. In het vierde kwartaal steeg de omzet nog met 48 procent op jaarbasis tot 504 miljoen dollar en in heel 2020 groeide de omzet van de maaltijdbezorger met 39 procent tot 1,8 miljard dollar. Afgelopen kwartaal leed GrubHub een nettoverlies van 75,5 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder 33,4 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA daalde ook, van een winst van 21,0 miljoen dollar naar een verlies van 9,3 miljoen dollar. Just Eat Takeaway is bezig met de overname van Grubhub, waarmee de Nederlandse maaltijdbezorger ook actief wordt in de VS. Eerder deze maand meldde Just Eat Takeaway over het eerste kwartaal een ordergroei van 79 procent tot 200 miljoen stuks. Vanwege deze overname gaf Grubhub woensdag geen outlook af. Het aandeel GrubHub sloot woensdag een half procent hoger. In de handel nabeurs steeg het aandeel licht verder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

