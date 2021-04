Facebook verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook heeft in het eerste kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dat bleek woensdag nabeurs uit cijfers van de Amerikaanse mediagigant. "We hebben een sterk kwartaal achter de rug", zei CEO Mark Zuckerberg in een toelichting. Facebook zag de omzet op jaarbasis stijgen met 48 procent naar 26,2 miljard dollar. Dit leverde een nettowinst op van 9,5 miljard dollar en een winst per aandeel van 3,30 dollar. Een jaar terug was dit 1,71 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een winst per aandeel van 2,61 dollar op een omzet van 23,7 miljard dollar. De advertentie-inkomsten stegen afgelopen kwartaal met 46 procent tot 25,4 miljard dollar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg met 8 procent op jaarbasis tot 1,88 miljard. Het aantal maandelijks actieve gebruikers nam met 10 procent toe naar 2,85 miljard. Hier rekenden analisten op respectievelijk 1,87 en 2,83 miljard. In het vierde kwartaal van 2020 steeg het aantal dagelijkse gebruikers met 11 procent op jaarbasis en de maandelijkse gebruikers met 12 procent. Facebook zei woensdag dat het voor 2021 niet langer rekent op 68 tot 73 miljard dollar aan kosten, maar op 70 tot 73 miljard dollar. De investeringen worden niet langer geschat op 21 tot 23 miljard dollar, maar op 19 tot 21 miljard dollar. In de reguliere handel sloot het aandeel Facebook 1,2 procent hoger. Nabeurs ging het aandeel nog eens bijna 5 procent omhoog. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

