Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week licht zijn gestegen. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 23 april licht zijn gestegen met circa 0,1 miljoen vaten tot 493,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,1 miljoen vaten tot 235,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 3,3 miljoen vaten tot 139,0 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg ten opzichte van vorige week van 85,0 procent naar 85,4 procent. De olieprijs zag zich woensdag gesteund na het nieuws dat de OPEC en zijn bondgenoten vasthouden aan plannen om de productiebeperkingen geleidelijk te versoepelen, wat duidt op vertrouwen in de vraagvooruitzichten ondanks een sterke stijging van het aantal coronavirusgevallen in India. Het oliekartel besloot woensdag om vast te houden aan het plan om vanaf volgende maand de productieinperkingen geleidelijk te verminderen. "De markt beschouwt deze beslissing duidelijk als positief", zei Eugen Weinberg, analist bij Commerzbank. "Naar onze mening is er echter zeker een risico dat de toename van de OPEC+ productie met meer dan 2,1 miljoen vaten in de komende drie maanden zou kunnen resulteren in een aanbodoverschot", voegde hij toe. Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 0,92 dollar, hoger op 63,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

