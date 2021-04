Wall Street koerst af op vlak slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag pakweg anderhalf uur voor de slotbel vlak. De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.187,97 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.864,83 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 14.078,66 punten. Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de belangrijkste rente, evenals het obligatieopkooppgrogramma. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Verder blijft de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen opkopen om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen. De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn volledige scala aan tools te zullen blijven gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie ter bevordering van maximale werkgelegenheid en het realiseren van zijn inflatiedoelstellingen van 2 procent op de langere termijn. De Fed zei van plan te zijn dit accommoderend monetair beleid te handhaven totdat deze uitkomsten zijn bereikt. Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,5 procent. De marktindex daalde van 724,8 naar 706,6. De euro/dollar noteerde op 1,2106. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2067 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2090 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,6 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 23 april zijn gestegen met circa 0.1 miljoen vaten tot 493,1 miljoen vaten. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen van maart. Bedrijfsnieuws Spotify heeft in het eerste kwartaal een kleine winst geboekt, dankzij meer gebruikers en een hogere omzet. De groei van het aantal gebruikers lag echter aan de onderkant van de verwachtingen. Het aandeel daalde 11,1 procent. Dinsdag nabeurs kwam onder meer Microsoft met cijfers. Het aandeel verloor 3,0 procent, ondanks dat de winstverwachtingen van analisten werden overtroffen. CEO Satya Nadella zei dat na een jaar pandemie de vraag naar digitale oplossingen nog altijd niet vertraagt. "Ze versnelt, en dit is nog maar het begin", aldus de topman. De cijfers van Alphabet werden beter ontvangen, nadat de techreus een recordomzet boekte. Het aandeel steeg 4,2 procent. De zoekmachinegigant meldde een nettowinst van 17,9 miljard dollar in het eerste kwartaal, of 26,29 dollar per aandeel, tegen 6,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 34 procent van 41 miljard naar 55 miljard dollar. Analisten rekenden vooral op een winst per aandeel van 18,05 dollar en een omzet van 42,5 miljard dollar. Apple schroeft de productie van zijn AirPods terug, nu de vraag naar deze 'oortjes' aan kracht inboet. Dit schreef de Japanse krant Nikkei woensdag op basis van bronnen. Het zou gaan om een productieverlaging met 30 procent. Het aandeel daalde in aanloop naar zijn kwartaalcijfers nabeurs 0,3 procent. Starbucks verhoogde de outlook voor dit jaar na een beter kwartaalresultaat. Het koffiebedrijf mikt nu op een omzet van 28,5 tot 29,3 miljard dollar, in plaats van 28,0 tot 29,0 miljard dollar. Het aandeel verloor 3,4 procent. Advanced Micro Devices heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat de kwartaalwinst conform de verwachtingen uitkwam en de omzet sterk steeg. Het aandeel noteerde 0,8 procent lager. Behalve Apple, komen ook eBay, Facebook, Grubhub, Qualcomm en GlaxoSmithKline met cijfers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

