Update: Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen. Verder koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen. De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn volledige scala aan tools te zullen blijven gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie ter bevordering van maximale werkgelegenheid en het realiseren van zijn inflatiedoelstellingen van 2 procent op de langere termijn. De Fed zei van plan te zijn dit accommoderend monetair beleid te handhaven totdat deze uitkomsten zijn bereikt. De Fed zei een versterking in economische activiteit en werkgelegenheid te constateren, hoewel "de coronaviruspandemie nog steeds enorme menselijke en economische problemen veroorzaakt in de VS en de rest van de wereld", aldus de Amerikaanse centrale bank. De Fed constateerde tevens dat de sectoren die het meest door de pandemie zijn getroffen zwak blijven, maar inmiddels verbetering hebben laten zien. Het pad van de economie zal volgens de Amerikaanse centrale bank in belangrijke mate afhangen van het verdere verloop van het coronavirus, inclusief de voortgang van de vaccinatieprogramma's. "De aanhoudende volksgezondheidscrisis blijft op de economie drukken en de risico's voor de economische vooruitzichten duren tevens voort", zei de Fed. Update; om extra informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.