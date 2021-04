Alumexx boekt hogere resultaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in 2020 meer omzet en winst geboekt. Dit meldde de fabrikant van ladders en steigers woensdag nabeurs. De fabrikant sprak vanwege de effecten van de coronacrisis van een bewogen en gecompliceerd jaar, waarbij Alumexx vanwege "zijn sterke positie op het gebied van e-commerce flexibel kon reageren op de marktsituatie en een stevige groei kon laten zien.” Strafbankje Sinds vorig jaar zit Alumexx op het strafbankje van beursbedrijf Euronext, omdat er geen OOB accountantscontrole heeft plaatsgevonden met betrekking tot de jaarrekening 2019. "De maatregel betekent voor Alumexx dat Euronext Amsterdam, te rekenen vanaf vanaf 13 april 2021, een maximale termijn van 24 maanden verbindt aan het verblijf op de Penalty Bench", waarschuwde het bedrijf, eraan toevoegend er alle vertrouwen in te hebben dat het bedrijf erin zal slagen om binnen de gestelde periode aan de noteringsvoorschriften te voldoen. Resultaten Alumexx boekte het afgelopen jaar een 78 procent hogere omzet van 4,1 miljoen euro, waaraan de medio 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon 0,9 miljoen bijdroegen. De omzetgroei werd met name gerealiseerd in Nederland, waar de omzet steeg van 1,5 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro. Het bedrijf boekte het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat van ruim 0,2 miljoen euro, wat een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder betekende. Onder de streep resteerde een nettowinst van 173.000 euro, tegenover 60.000 euro in 2019. Het eigen vermogen bedroeg eind vorig jaar 971.000, terwijl de kasstroom uitkwam op 503.000 euro. De solvabiliteitsratio bedroeg 47 procent. Outlook Alumexx zei dat het jaar 2021 met goede vooruitzichten is begonnen, waarbij de omzet conform de prognose wederom verdere groei liet zien. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

